أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-4-2021.. سعر المعدن الأصفر في أول أيام رمضان

استقرت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات أول أيام رمضان اليوم الثلاثاء، بعد أن حقق أعلى مستوي في أكثر من أسبوع بنهاية تداولات الأسبوع الماضى، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم :

سعر عيار 21 نحو 760 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651.5 جنيه

سعر عيار 24 نحو 868.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا:

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين، وظلت عالقة تحت المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولارًا للأونصة على الرغم من تباطؤ الدولار والتقدم الهامشي في عائدات السندات الأمريكية.





استقرت العقود الآجلة المعيارية للذهب في Comex بنيويورك على انخفاض 12.10 دولارًا، أو 0.7٪، عند 1732.70 دولارًا للأوقية.





انخفض السعر الفوري للذهب بمقدار 13.14 دولارًا، أو 0.8٪، عند 1730.80 دولارًا بحلول الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (19:00 بتوقيت جرينتش). تعتبر التحركات في الذهب الفوري جزءًا لا يتجزأ من مديري الصناديق، الذين يعتمدون عليه أحيانًا أكثر من العقود الآجلة في الاتجاه.





اخترقت كل من العقود الآجلة للذهب والذهب فوق 1750 دولارًا يوم الخميس، محطمة المقاومة الرئيسية للمرة الأولى في ستة أسابيع، حيث تراجعت عائدات السندات والدولار عن أعلى مستوياتهما الأخيرة.





لقد انزلقوا إلى ما دون هذا المؤشر منذ ذلك الحين على الرغم من التحركات المقيدة بالنطاق في عوائد الدولار والسندات الأمريكية.





يوم الجمعة، حوم العائد القياسي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 1.675% مقابل أعلى مستوى في 14 شهرًا عند 1.77٪ الذي سجله في 30 مارس.





كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل اليورو وخمس عملات رئيسية أخرى، عند 92.17، مقابل مستوى 93 الذي سجله في 5 أبريل.





قال إد مويا، كبير محللي الأسواق الأمريكية في شركة OANDA للسمسرة عبر الإنترنت: "ينتظر تجار الذهب معرفة ما إذا كان الحد الأقصى البالغ 1.75٪ المطبق لخزانة 10 سنوات يمكن أن يستمر".





قال سونيل كومار ديكسيت في SK رسم بياني ديكسيت في كولكاتا، الهند، إن الرسوم البيانية الفنية لكل من Comex والذهب الفوري تشير إلى عودة محتملة إلى تسعير 1750 دولارًا.





وقال ديكسيت: "يظل التكوين جيدًا طالما أن الإغلاق اليومي فوق 1730 والأهم من ذلك 1720".





شهد الذهب ارتفاعًا شديدًا في منتصف عام 2020 عندما ارتفع من أدنى مستوياته في مارس عند 1500 دولار ليصل إلى مستويات قياسية بنحو 2100 دولار بحلول أغسطس، ردًا على المخاوف التضخمية التي أثارتها أول إعانة مالية أمريكية بقيمة 3 تريليونات دولار تمت الموافقة عليها لوباء فيروس كورونا.





أدت الإنجازات في تطوير اللقاحات منذ نوفمبر، جنبًا إلى جنب مع التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي، إلى إجبار الذهب على إغلاق تداول 2020 بسعر يقل قليلاً عن 1900 دولار.





منذ بداية هذا العام، واجه الذهب رياحًا معاكسة أكثر حيث غالبًا ما ارتفعت عائدات الدولار والسندات بسبب الحجة القائلة بأن التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة من الوباء يمكن أن يتجاوز التوقعات، مما أدى إلى مخاوف من التضخم المتصاعد حيث يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر..





يعتبر سقوط الذهب من المستويات القياسية في عام 2021 أكثر وضوحًا إذا تم النظر إليه من منظور حزم التحفيز الإضافية لـ كوفيد البالغة 1.9 تريليون دولار التي أقرها الكونجرس في مارس، وخطة إدارة بايدن التالية لمشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة 2.2 تريليون دولار.





كان من المفترض أن يؤدي انخفاض قيمة الدولار من هذه الإجراءات التحفيزية إلى ارتفاع الذهب كتحوط من التضخم. لكن يحدث العكس في كثير من الأحيان.





وقال مويا من الناحية النظرية، فإن مخاطر التضخم آخذة في الازدياد وهذا من شأنه أن يحافظ على قوة شراء البنك المركزي للذهب في المستقبل.



