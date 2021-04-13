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أوقاف البحر الأحمر لـ"الفجر": جميع المساجد ملتزمة بالتعليمات

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أعلنت مديرية أوقاف البحر الاحمر، برئاسة الشيخ محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه تم قضاء صلاة القيام، بجميع مساجد المحافظة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

ومن جانبه قال الشيخ محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أنه بمراجعة غرفة العمليات الفرعية بالإدارات أفادت بعدم وجود أى مخالفات بالمساجد، أثناء صلاة القيام والتزم جميع الأئمة بالتوقيت الخاص بصلاة القيام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"لفجر"، أنه لوحظ التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف للتصدي لوباء كورونا.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن مديرية الأوقاف وجميع العاملين بالمديرية، على أهبة الاستعداد لتنفيذ جميع التعليمات التى صدرت من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالضوابط والاشتراطات أثناء أداء الصلوات خلال شهر رمضان المعظم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، على جميع أهالى محافظة البحر الأحمر، المحافظة على هذا الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال أداء الصلوات حتى نكون قدوة للجميع.

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