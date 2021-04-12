أجواء خاصة لشهر رمضان المبارك بـ"شبرا مصر" (صور)

يعتبر شهر رمضان المبارك شهر البهجة والفرح للكبار والصغار، ففي أهل شبرا مصر يعيشون أجواء رمضانية مختلفة؛ حيث تنشط حركة الناس في الأسواق لكي يقوموا بشراء الفوانيس والزينة، والعرائس، ومستلزمات رمضان المتعارف عليها.

ومن جانبه، يلعب الأطفال بالفوانيس فى الشوارع، ويتغنون: "أهلًا أهلًا رمضان"؛ حيث يعتبر الفانوس من أهم مظاهر الاحتفال التي يحرص الأهالي على شرائها.

كما يوجد الازدحام أيضًا على صلاة التراويح، مع ارتداء الكمامة، و تزيين الشوارع بالزينة والفوانيس وفرحة الكبير والصغير باستقباله.

وكانت قد أعلنت أمس دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.