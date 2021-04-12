السيادة السوداني يؤكد التزام الدولة بتحقيق الأمن في غرب دارفور









أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام الدولة بتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم السلم الاجتماعي في غرب دارفور (غرب السودان).









وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقى اليوم في مدينة الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) وفد القبائل العربية بولاية غرب دارفور.





كما التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وفد قبيلة المساليت بولاية غرب دارفور، وبحث مع الوفد أسباب وتداعيات أحداث الانفلات الأمني بالولاية، ووعد بتكوين لجان وإصدار قرارات حاسمة لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار بالولاية.