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صلاح عبد الله يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية المعاصرة.


وكشف صلاح عبد الله لـ "الفجر الفني"، عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث قال: "أقوم بدور والد النجم أحمد عز، في المسلسل وبطلع على المعاش وبفتح مكتبة وبشجع الأطفال على القراءة".

وأشار إلى  أن المسلسل يواكب الأحداث اللى عشناها مرورًا من أول يناير وبعد يناير، لافتًا إلى أنهم صورا المسلسل في عام ونصف.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.


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هجمة مرتدة مسلسل فن

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