نجم الأهلي يبحث الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب موسيماني

يبحث أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الكروي الجاري بسبب خروجه من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





رحيل أكرم توفيق عن الأهلي





كشف مصدر مطلع من أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن اللاعب يبحث الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، للحصول على فرصة أساسيا في الدوري المصري.





وتابع المصدر أن أكرم يطمح في الحصول على فرصة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، هذا الموسم حتى يضمن مقعدًا ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو 2021 باليابان الصيف المقبل.





وأتم المصدر أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ينتظر وصول عرضين: أحدهما تركي والآخر مجري، من إحدى شركات تسويق اللاعبين للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



