جنود تعمل في صمت.. أطباء العلاج الطبيعي يقدمون خدمات مكثفة لمرضى العزل (صور)

جنود في أرض المعركة يواجهون الموت كل لحظة والأخرى، من أجل تخفيف آلام مرضى العزل من فيروس كورونا المستجد داخل العزل بالبحر الأحمر.





وقامت الفرق الطبية من أخصائيي العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات والعلاج الطبيعي بجهود مكثفة بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة البحر الأحمر وعلى مدار الساعة بتقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك بأقسام العزل وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية لتحسين أداء الجهاز التنفسي والجهاز العضلي لهم.





وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم تشكيل لجان فنية للمرور الدوري والمستمر علي المستشفيات لمراجعة الإجراءات العلاجية للمرضي وتوافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر الأكسجين اللازم ومتابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي وزيادة نسبة البروتين لمرضي فيروس كورونا حسب الحالة الصحية لهم.



