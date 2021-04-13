التشكيل المتوقع لمواجهة تشيلسي وبورتو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

يخوض تشيلسي وبورتو إياب ربع نهائي دوري الأبطال في مباراة يتطلع الفريق الإنجليزي لإنهائها دون مفاجآت، بينما يتمنى البرتغاليون معجزة شبه مستحيلة.





وعبر أبناء توماس توخيل بلقاء الذهاب إلى بر الأمان بهدفي ميسون ماونت وبين تشيلويل، ويسعون لضمان التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، عبر بوابة ملعب سانشيث بيثخوان في إشبيلية، الذي احتضن أيضاً لقاء الذهاب بسبب قيود السفر بين إنجلترا والبرتغال جراء وباء كورونا.





ويعرف الـ(بلوز) جيداً ما يعنيه الدفاع عن نتيجة لصالحهم، وفعلوا ذلك بالفعل أمام أتلتيكو مدريد، رغم أن الفريق مني بهزيمة ثقيلة في "البريميير ليغ" مؤخراً 2-5 على يد ويست بروميتش.





وسحق تشيلسي مطلع الأسبوع الجاري كريستال بالاس بثنائية كريستيان بوليزيتش ووص كاي هافيرتس أخيراً إلى شباك المنافسين، لذا يعول توخيل كثيراً على هذا الثنائي الذي يتمتع بالسرعة أيضا لحسم مواجهة إياب ربع نهائي "التشامبيونز".





أما بورتو فحشد كامل أسلحته بعد أن غاب عن لقاء الذهاب اللاعب الدولي البرتغالي سيرجيو أوليفيرا وكذلك المهاجم الإيراني مهدي طارمي.





وإذا كان بورتو يراوده شعور بأنه عوقب بدرجة أقسى من اللازم بسبب عدم إنهاء الهجمات داخل شباك تشيلسي والأخطاء الدفاعية، فربما يساهم أوليفيرا وطارمي في زيادة الفاعلية الهجومية للبرتغاليين.





وسجل سيرجيو أوليفيرا هذا الموسم 12 هدفاً في الدوري المحلي وستة في دوري الأبطال، بينما أحرز طارمي 10 أهداف في الدوري وصنع 10 أخرى لزملاءه وسجل هدفاً أيضاً في "التشامبيونز".





كما ينتظر جمهور بورتو الكثير من المكسيكي تيكاتيتو كورونا، أحد العناصر الهجومية المهمة في صفوف الفريق.





وفي حال مشاركته غداً، سيصبح بيبي هو اللاعب الأكبر سناً الذي يشارك في دوري الأبطال، بينما عمره 38 عاماً وشهر و18 يوماً.





ويمر بيبي بحالة رائعة ويقود دفاع (التنانين) بجدارة، فضلاً عن أنه يتمتع بالخبرة لا سيما في دوري الأبطال، حيث رفع ذات الأذنين ثلاث مرات من قبل، لذا فقد يلعب دوراً في (ريمونتادا) محتملة.





وفي ما يلي التشكيل المحتمل للفريقين من أجل مباراتهما غداً:





تشيلسي: ميندي، تشيلويل، روديجر، زوما، أزبيليكويتا، جيمس، كوفاسيتش، جورجينيو، ماونت، زياش وجيرو.

بورتو: مارشسين، بيبي، مبيمبا، سانوسي، مانافا، سيرجيو أوليفيرا، أوريبي، كورونا، أوتافيو، طارمي وماريجا.



