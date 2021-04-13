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تفاصيل شخصية هشام سليم في مسلسل "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف النجم هشام سليم،  عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية المعاصرة.

وقال هشام سليم، خلال مداخلة هاتفيه في برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة dmc: "الأدوار كلها معقدة صعب تتحكى بشتغل في جهاز المخابرات بشوف العمليات اللى بيعملها أحمد عز وهند صبرى وبتابعهم".

وأشار إلى أن المسلسل، يسلط الضوء على بدايات ما يسمى بالربيع العربى، مضيفًا: " المخرج أحمد علاء تعب معايا، والدور حساس جدًا وربنا يسهل، ويحقق نجاح لأن كلنا حبينا العمل ده".

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة"، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

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