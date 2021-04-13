تعرف على موعد الحلقة الأولى من مسلسل "القاهرة كابول" للنجم طارق لطفي









"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.





وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي ويجسده النجم فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده النجم طارق لطفي، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين.







أعلنت قناة "الحياة" عن موعد عرض مسلسل "القاهرة كابول"، خلال شهر رمضان، على أن يكون على شاشتها الساعة 7:45 مساءً، يوميًا، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا.