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الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 14\ إبريل\ 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحريوالسواحل الشمالية.
- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

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