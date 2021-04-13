الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 14\ إبريل\ 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

- طقس حار على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحريوالسواحل الشمالية.

- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.