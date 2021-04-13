كلب ضال يعقر 12 طفلًا في قريتين بمركز إهناسيا ببني سويف

عقر كلب ضال 12 طفلًا بقريتي "منهرو" و"منشأة الأمراء" بمركز إهناسيا ببني سويف، مساء الاثنين، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي، مصابين بإصابات في اجزاء مختلفة من الجسم وتم تحويل احدهم لمستشفى بني سويف التخصصي لخطورة الإصابة.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد محسن، مأمور مركز إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي بوصول 12 طفلًا مصابين بـ"عقر كلب ضال" في الطريق الواقع بين قريتي منهرو ومنشأة الامراء، بدائرة المركز.





اصابة 12 طفلا

وعلى الفور أنتقل مأمور المركز والرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، إلى المستشفى وتبين إصابة الأطفال الـ12 بإصابات في اجزاء مختلفة من الجسم وتم تحويل احدهم "طفلة" لمستشفى بني سويف التخصصي لخطورة إصابتهاوتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف تابعة لوحدة إسعاف إهناسيا.





أسماء المصابين

وتبين من أقوال أهلية الأطفال المصابين، أنه هاجمهم كلب ضال، في الطريق الواقع بين قريتي منهرو ومنشأة الامراء، ونتج عن ذلك إصابة كل من: نورهان احمد خليل، 4 سنوات، وكريم احمد ابراهيم، 5 سنوات، وآية جابر حسين، 8 سنوات، ورُقية يوسف محمد، 6 سنوات، جميعهم يقيمون بقرية منهرو، بدائرة مركز إهناسيا.





كما أصيب كل من: ادم عادل محمد، 7 سنوات، واحمد فارس سيد، 11 سنة، وعمر حربي سعد، 9 سنوات، وفيروز مصطفى سيد، 5 سنوات، ومحمد محمود رمضان، 9 سنوات، ومحمد حمادة احمد، 4 سنوات، ومحمد اشرف عبدالله، 10 سنوات، ونورهان اكرم سلومة، 4 سنوات، جميعهم يقيمون بقرية منشأة الامراء، بدائرة مركز إهناسيا.





مستشفى اهناسيا يكشف تفاصيل الإصابات

وأكد مصدر طبي بمستشفى إهناسيا المركزي، أن الإصابات عبارة عقر باجراء مختلفة من أجسامهم "الذرع والكتف والوجه والرسغ والفخذ" وتم اجراء الإسعافات الأولية والفحص الطب اللأزم بقسم الإستقبال بالمستشفى، بينهم حالة واحدة "نورهان اكرم" مصابة بجرح عميق بالذراع "بتر جزئي" وتم تحويلها لمستشفى بني سويف التخصصي.





خروج 11 مصابا

وأشار المصدر، إلى أنه خرجت 11 حالة من المصابين بعد الإطمئنان على إصابتهم، على أن يتم متابعتهم يوميًا بالعيادة الخارجية المختصة، بإستثاء الحالة التي تم تحويلها لمستشفى بني سويف التخصصي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.





الكلاب الضالة