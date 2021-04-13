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يسرا: تشرفت بالمشاركة في موكب المومياوات الملكية.. ودوري في "حرب أهلية" مختلف

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:47 ص
يسرا
يسرا
شيماء حسن
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عبرت الفنانة يسرا، عن سعادتها بمشاركتها في الحديث التاريخي الخاص بنقل موكب المومياوات الملكية.

وقالت "يسرا" في حوارها عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " شرفت بالمشاركة في موكب المومياوات الملكية، شرف كبير ليا إني شاركت في حدث تاريخي ز يده".

وأضافت "فرحتي بالمشاركة فوق الوصف وفوق الخيال، وقعدت في الكالوس لغاية ما الرئيس يمشي ومن كتر الفرحة مكنتش عارفة أبطل عياط، أشكر كل من شارك في هذا الحفل، وهو يعتبر دعاية كبيرة للسياحة في مصر".

وعن دورها في مسلسل حرب أهلية المقرر إذاعته في شهر رمضان المبارك، قالت يسرا "أنا لا أنافس غير يسرا، وهو مسلسل يتحدث عن الصراعات بين أكثر من عائلة، وهو دور مختلف تمامًا عن أدواري السابقة".

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