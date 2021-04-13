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هند صبري تكشف عن مفاجآت جديدة في مسلسل "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس مشاركتها فى مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية المعاصرة، حيث قالت": أنا سعيدة بعملى فى المسلسل، وشخصيتي باسم زينة أبو زيد".


وأشارت هند صبرى، خلال برنامج مساء DMC، المذاع على قناة DMC، إلى أن العمل يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، منهم ماجدة زكى وإنجى صبرى وخالد أنور وأحمد صلاح حسنى، وعدد آخر من النجوم الشباب".


وعبرت عن سعادتها بمشاركة هذا الكم من النجوم قائلة" يقدمون أدوارا هتعلّم إن شاء الله لأنها علّمت معانا خلال التصوير، ويشارك فى العمل الدرامى أيضا فنانون من سوريا ولبنان والأردن، وممثلون من العالم العربى كله، واللمة دى حلوة و"تعطى زخما للمسلسل وتعطيه طابعا عربيا".

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هجمة مسلسل مرتدة رمضان

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