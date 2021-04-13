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تعرف على موعد الحلقة الأولى من مسلسل "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلنت قناة "dmc" عن موعد عرض مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية المعاصرة، حيث سيكون العرض فى تمام 10:15 مساء، والإعادة: 2:00 مساءً.

"هجمة مرتدة" بطولة النجوم: أحمد عز، هند صبري، صلاح عبدالله، ماجدة زكي وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.


وتدور أحداث العمل حول شاب مصري يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه يتواصل مع جهاز المخابرات المصري؛ لينجح في خداع الجهاز

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