وكيل نيمار السابق يكشف كواليس فشل انضمامه إلى ريال مدريد

تحدث فاجنر ريبيرو وكيل الأعمال السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن كواليس فشل انضمام النجم البرازيلي إلى ريال مدريد الإسباني وأكد أنه كان على استعداد دفع 300 مليون يورو للتعاقد مع نيمار عندما كان في صفوف سانتوس البرازيلي.





وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن نيمار انتقل من سانتوس إلى برشلونة في صيف عام 2013 وكانت هناك رغبة سابقة من جانب ريال مدريد في التعاقد مع النجم البرازيلي لكن الصفقة لم تتم في النهاية.





وقال فاجنر ريبيرو وكيل نيمار السابق في تصريحات نقلتها الصحيفة الفرنسية: "المرة الأولى التي رغب ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب كان بعمر الثالثة عشر، كان هناك عرض من قبل ريال مدريد بمقابل 840 ألف يورو وراتب شهري 10 آلاف يورو، كان نيمار يحصل وقتها على 700 ريال برازيلي واعتقد والده أنه من الأفضل بقاءه هناك وعندما كان نيمار في مدريد اتصل بوالدته وشقيقته وبكى لأنه لا يريد الابتعاد عنهما".





وأضاف: "في 2010، عرض تشيلسي الكثير من الأموال للتعاقد مع نيمار ولكنه لم يرغب في الرحيل أيضًا في ذلك الوقت وعرض سانتوس عليه التجديد ليصبح أسطورة في قلوب الجماهير وتحدث بيليه مع والده الذي تأثر كثيرًا ووافقوا على البقاء خاصة وأن النادي البرازيلي كان يدفع راتبًا جيدًا".





وعن معركة ريال مدريد وبرشلونة، علق ريبيرو قائلاً: "كان فلورنيتنو بيريز قد عرض 40 مليون يورو على سانتوس ووافق على كل ما طلبناه. وبالتالي، اعتقد أنه حصل على اللاعب لكن والد نيمار طلب منه الانتظار لأن ابنه يفضل الانتقال إلى برشلونة، حاولوا الضغط على اللاعب وأرسلوا ثلاثة مدربين ومحامين للتوقيع مع نيمار لكنه لم يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد".





وتابع: "لقد أراد نيمار أن يلعب مع ميسي، بيكي اتصل به، كنت أريده في ريال مدريد لذلك أبعدني عن مفاوضاته مع برشلونة ولم يدفعوا لي فلسًا واحدًا، كانت المفاوضات مع أندريه كوري ولم أحصل على أي شيء من هذه الصفقة لكنني احترمت رغبته في الانتقال إلى برشلونة رغم شعوري بالإهانة من معاملتهم لي".





وعن باريس سان جيرمان، قال ريبيرو: "كانت البداية في 2015، عرضت عليهم انتقال نيمار من أجل بناء فريق أحلامهم، التقينا بالإدارة وناصر الخليفي في صيف 2016 في إيبيزا ولم يرنا أحد، حصل نيمار على عرض براتب قيمته 11 مليون يورو وعرض علينا 26 مليون يورو كعمولة، طلبنا منه 40 مليونًا وأخبرنا أنه سيدرسها".





وأردف قائلاً: "كان عرض الخليفي خرافيا حيث أكد أنه سيمنح نيمار أسهمًا في سلسلة فنادق وطائرة خاصة وسيضع اسمه على برج إيفل لكن الصفقة لم تتم، ليس فقط بسبب اللعب المالي النظيف ولكن لأن نيمار لم يرغب في الانتقال إلى باريس سان جيرمان، كان سعيدًا في برشلونة".





واستطرد قائلاًً:"تعاقد نيمار مع باريس سان جيرمان كان بدون مشاركتي، من أدار الصفقة هو بيني زهافي مع المدير الرياضي أنتيرو هنريكي ولم أتلق أي شيء من باريس سان جيرمان على الرغم من أنني من عرضت عليهم نيمار قبل عام، نيمار لم يستطع الرفض هذه المرة، النادي دفع الشرط الجزائي وحصل هو على راتب سنوي قيمته 36 مليون يورو صافية الضرائب".





وعن اقترابه من ريال مدريد في 2019، علق ريبيرو قائلاً: "كان سينتقل إلى سانتياجو برنابيو وكان النادي الإسباني على استعداد دفع 300 مليون يورو، أخبرني بيريز بذلك لكن ناصر الخليفي رفض حتى ولو بمليار يورو لن يرحل".





واختتم ريبيرو تصريحاته قائلاً: "نيم ار حاليًا سعيد في باريس سان جيرمان لأنه لا يوجد نادي في العالم يستطيع تقديم ما يقدمه له، ريال مدريد وبرشلونة يعانيان من مشاكل رياضية وكذلك الحال في إيطاليا وإنجلترا واعتقد أن هناك فرصة لفوزهم بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي وتتويج نيمار بالكرة الذهبية".



