Advertisements

عمرو خليل يكشف كواليس برنامجه "مصر أرض الصالحين" مع علي جمعة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:50 ص
عمرو خليل وعلي جمعة
عمرو خليل وعلي جمعة
شيماء حسن
Advertisements
كشف الإعلامي عمرو خليل، عن كواليس برنامجه مع الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب "مصر أرض الصالحين".

وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "البرنامج يتحدث عن تراث أهل البيت والصحابة والتابعين، هنعرف إيه قصتهم مع مصر، بداية بسيدنا الحسين والسيدة زينب وعمرو بن العاص".

وأضاف: "البرنامج سيتناول الحديث عن أولياء الله الصالحين وغيرهم الكثير، وهيقول كل واحد فيهم كانت قصته إيه وحكايته ايه، هيكون شيء ممتع وعلم نافع للجميع".

وفي تصريحات سابقة قال "جمعة": "إن البرنامج اسمه مصر أرض الصالحين والذي يتحدث عن سيرة آل البيت والصحابة والتابعين وأولياء الله الصالحين".

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق: "هذا البرنامج سيسلط الضوء على من لهم رؤية ونموذج معرفي ومشروع يطبقونه ومن لهم فهما عميقا لما يجري داخل البلاد".

وتابع: "لو لم أكن مصريا لو ودت أن أكون مصريا، فمصر تستحق الحب والعطاء والفخر بها، وعندما أشاهد الأهرامات وكيف بقيت راسخة سليمة متقنة تقاوم كل عوامل التعرية وتصرفات الأرض".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو خليل علي جمعة شهر رمضان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 20 ساعة

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ يوم

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 14 ساعة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

غدًا.. رئيس هيئة الدفاع عن البشير وعلي جمعة في ضيافة عمرو خليل وسارة حازم على "dmc"

غادة عبد الرازق وميدو ضيفا ثاني حلقات "الحكاية" مع عمرو أديب

مفاجأة مصرية للسعودية بتوقيع الشاعر إسلام خليل

الليلة.. "الجُمعة في مصر" يستضيف نجوم برنامج THE VOICE KIDS على "MBC مصر"

الليلة.. محمد حسن يكشف كواليس ألبوم "سلامات" على "TeN"

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

08:31 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة