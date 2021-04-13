عمرو خليل يكشف كواليس برنامجه "مصر أرض الصالحين" مع علي جمعة

كشف الإعلامي عمرو خليل، عن كواليس برنامجه مع الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب "مصر أرض الصالحين".





وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "البرنامج يتحدث عن تراث أهل البيت والصحابة والتابعين، هنعرف إيه قصتهم مع مصر، بداية بسيدنا الحسين والسيدة زينب وعمرو بن العاص".





وأضاف: "البرنامج سيتناول الحديث عن أولياء الله الصالحين وغيرهم الكثير، وهيقول كل واحد فيهم كانت قصته إيه وحكايته ايه، هيكون شيء ممتع وعلم نافع للجميع".





وفي تصريحات سابقة قال "جمعة": "إن البرنامج اسمه مصر أرض الصالحين والذي يتحدث عن سيرة آل البيت والصحابة والتابعين وأولياء الله الصالحين".





وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق: "هذا البرنامج سيسلط الضوء على من لهم رؤية ونموذج معرفي ومشروع يطبقونه ومن لهم فهما عميقا لما يجري داخل البلاد".



