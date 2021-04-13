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رزان مغربي تفاجئ الجمهور في أول أيام رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قامت النجمة اللبنانية رزان مغربي، بتصوير إعلان ضمن المنتجات العالمية الإيطالية حيث يعرض في أول يوم من رمضان والذي يعتبر بمثابة مفاجأة كبيرة لمتابعيها كونها تقدم فيه فقرة يستعيد الجمهور ذكريات رمضان.


وأعربت مغربي، عن سعادتها البالغة بذلك الإعلان، موضحة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تقدم فيها إعلانات، لافتة إلى أن الإعلان من توقيع المخرج اللبناني سليم الترك صاحب الأعمال الناجحة في الكليبات والاعلانات.


وفي سياق أخر تستعد النجمة رزان مغربي لطرح أغنيتين جديدتين خلال موسم الصيف أو العيد حيث تقوم بتصويرهما على طريقة الفيديو كليب خلال شهر رمضان الذي يحل علينا بعد أيام قليلة الذي سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.


الأغنية الأولى، من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع ويسام عبد المنعم وقريبا سوف تفصح عن التعاون مع الأغنية الثانية كما تدور الأغنيتان في إطار من البهجة والسعادة وتبث الروح في نفوس الأشخاص القلقين ولأول مرة تقدم عمل مختلف ومميز عما قدمته من قبل.


والأغنيتين من إنتاج الشركة المتميزة بأعمالها شركة لايف ستايل، حيث حرصت رزان مغربي على توجيه رسالة شكر لها كونها تلقي الضوء على نجوم الفن العربي ومساندتها للنجوم وعلي رويتها الفنية الجميلة.



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