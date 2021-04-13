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موعد الحلقة الأولى من "بين السماء والأرض" للنجم هاني سلامة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تبدأ قناة "ON E" عرض مسلسل "بين السما والأرض"، غدا، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي 2021.

وسوف يذاع المسلسل في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.


يشارك في بطولته برفقة النجم هاني سلامة، النجوم: درة وسوسن بدر وأحمد بدير ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمود البزاوي وغيرهم.


وتدور أحداث العمل داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته.

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