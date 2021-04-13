رئيس قناة السويس عن تعويضات السفينة الجانحة: "الشركة بتفاصل ومش عايزة تدفع حاجة" (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قامت بتفريغ الصندوق الأسود للسفينة الجانحة لمعرفة اسباب جنوح السفينة، ولكن ما زالت التحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة كافة التفاصيل، متوقعًا إنتهاء التحقيقات يوم الخميس المقبل.





وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن المفاوضات حول التعويضات المطلوبة ما زالت جارية، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعرضت لضرر بالغ بسبب جونح السفينة، ولا يوجد أي خطأ يقع على الهيئة على الإطلاق.





وأضاف: "الشركة المالكة للسفينة الجناحة بتفاصل مع الهيئة، واحنا بنحسب الأضرار الناتجة عن تعطل السفينة 6 ايام والمعدات التي استخدمت في تعويم السفينة.. الشركة بتفاصل 90% في المبلغ المطلوب.. مش عايزين يدفعوا حاجة".



