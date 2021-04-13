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بدر حامد: الزمالك مظلوم من 40 سنة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض هو الأحق بالتتويج ببطولة الدوري مواليد 99.

وقال بدر حامد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"القصة كلها عبثية، انا اعمل في قطاع الناشئين منذ 30 عام سواء داخل مصر أو خارجها، أول مرة أشرف هذا المشهد العبثي".

وأضاف :"كلام أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، خاطئ اللائحة واضحة للجميع"، موضحا :"اللائحة في البند الثالث تؤكد انه في حال تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف".

وتابع :"الزمالك هو بطل دوري الجمهورية، والموقع الرسمي للأهلي أكد ان الفريق الأحمر يحتاج الفوز على الزمالك بفارق ثلاثة أهداف أول أكثر لكي يتوج بالبطولة".

وواصل :"ليه تقوم بتغيير اللائحة عقب المباراة، لمصلحة مين؟"، مضيفا :"قرار اتحاد الكرة أشعل الفتنة بين الجماهير".

وواصل :"نادي الزمالك مظلوم جدًا من 40 سنة، وهدف حسن شحاتة في 81 خير دليل على ذلك"

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