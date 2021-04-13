المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف تفاصيل الموسم الرمضاني إذاعيًا وتلفزيونيًا

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدث الرسمي، إن موسم رمضان الحالي يشهد وجبة إعلامية قوية ودسمة للمشاهد والمستمع وكل من يتابع "الديجتال".





تابع في مداخلة عبر تطبيق "لايف فيو" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الاثنين : "هبدأ بالديجتال وهي منصة watch it التي تشهد وجود 15 مسلسلًا بشكل حصري بوسع المشاهد أو جماهير الديجتال مشاهدتها عبر المنصة حيث تشهد المنصة عروض كبيرة جدًا بالاضافة إلى العروض المميزة المتاحة عبر التعاقدات مع شركات الاتصالات المختلفة".





أكمل: "النسبة للاذاعة فيه ناس كتيرة بتقول إن الراديو مابيتسمعش لكن الراديو له جماهير كثيرة خاصة والناس رايحة وجاية من أشغالها حيث تقدم محطتا راديو النيل وإذاعة 9090 باقة متنوعة من المنتجات وأعتقد وأنا واثق أنها هترجع ناس كتيرة للراديو من جديد حيث تشهد الإذاعة وجود مجموعة قوية من المسلسلات والبرامج القوية تبدأ من الواحدة ظهرًا حتى آذان المغرب وتكمل بعد المغرب لكن الوجبة الدسمة ستكون في الفترة مابين 1 ظهرًا حتى آذان المغرب".





فيما يخص الموسم الدرامي عبر شاشات قنوات المتحدة، قال: "لدينا وجبة متميزة ومتنوعة دراميًا ليس ذلك فقط بل باقة متميزة من برامج الكراتون للأطفال فضلًا عن برامج الطبخ المختلفة بالإضافة لجرعة متميزة من البرامج الدينية والتي تضم كافة المتميزين في المجال الديني ضمن خطة إستراتجية وضعتها المتحدة برئاسة الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس الادارة على مدار خمس سنوات، والعام القادم سيكون الأخير في إنفاذ هذه الاستراتجية المتميزة".





كشف صالح أن الخطة الاستراتجية التي تم وضعها جاءت في توقيت كانت فيه محطات التلفزيون تتعرض لخسائر فادحة قبل سنوات حيث كانت تنفق المليارات ولاتأتي بالعائد المنتظر منها، قائلًا: "مكنش حد عارف الفلوس بتروح فين وجزء كبير من هذا الكلام كان حقيقي حيث أن شاشات التلفزيون كانت تشتري أعمال درامية بمبالغ كبيرة جداً ولا تستطيع تغطيتها إعلانيًا فما كان يحدث أن تخسر المحطة وتتراكم مديوناتها للمنتج والذي تتراكم عليه هو الآخر مدوينيات للفنانين ومن ثم خروجه من السوق".





حول شكاوى الجمهور من طول الفواصل الإعلانية خلال الأعمال الدرامية، قال صالح: جزء كبير من الجهد مبذول العام الحالي لضبط إيقاع الفقرات الاعلانية وهي مراحل متلاحقة تطبق وفقًا للاستراتجية الموضوعة بحرفية وأعتقد أن الفواصل الإعلانية هذا العام ستكون أقل كمدة زمنية مقارنة بالعام السابق وإن كان الإيراد الخاص بها منتظم كإعلانات مما يجعلنا نخرج من الموسم الرمضاني بإيرادات إيجابية".











