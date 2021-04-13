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فاسكيز ودياز يحسمان مصيرهما مع ريال مدريد

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد رحيل أكثر من نجم من ريال مدريد الإسباني بسبب انتهاء عقود البعض بالإضافة إلى عدم مشاركة البعض الآخر تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأنه هناك لاعبون من ريال مدريد قد ينتقلان نهائيًا إلى صفوف ميلان وصيف الدوري الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن اللاعب الأول هو الإسباني إبراهيم دياز نجم هجوم ريال مدريد المعار إلى ميلان بالفعل في الموسم الحالي والذي سيرحل نهائيًا إلى النادي الإيطالي، حيث هناك اقتناع تام من قبل المسئولين في ميلان بقدراته الفنية ويريدون استغلال صمت ريال مدريد في التعليق على تصريحات دياز الذي أكد أنه يشعر بالسعادة في قلعة سان سيرو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن اللاعب الثاني هو الإسباني لوكاس فاسكيز جناح الملكي الذي بلغ من العمر 29 عامًا وينتهي عقده مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي وبالتالي يحق له الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.

وألمح الموقع الإيطالي أنه هناك ترحيب كبير من طرف ميلان بالتعاقد مع فاسكيز ولكن حتى الآن النجم الإسباني لم يتخذ قراره بشأن الرحيل عن ريال مدريد وأولويته هي الاستمرار مع الفريق الإسباني ولكن لم يتم تقديم له عرض لتجديد عقده على الرغم من أهميته بالنسبة للمدير الفني للملكي زين الدين زيدان.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن موسم فاسكيز مع ريال مدريد انتهى بالفعل بعدما أعلن الملكي عن إصابة فاسكيز بالتواء في الرباط الصليبي سيمنعه من المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

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