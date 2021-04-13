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مواعيد مسلسلات قناة "ON" في رمضان 2021
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:56 ص
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أعلنت قناة ON مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:
نجيب زاهي زركش
العرض: 6:30 مساء
الإعادة: 12:45 صباحا - 7:15 صباحا
نسل الأغراب
العرض: 7:45 مساء
الإعادة: 4:30 صباحا - 2:00 ظهرا
الاختيار 2
العرض: 9 مساء
الإعادة: 2 صباحا - 3:30 ظهرا
وكل ما نفترق
العرض: 10:15 مساء
الإعادة: 8:30 صباحا
بين السما والأرض
العرض: 11:30 مساء
الإعادة: 6:00 صباحا - 11:15 صباحا
Ahmed قام بالإرسال اليوم، الساعة 12:38 ص
مواعيد مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2021
أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:
أحسن أب
العرض: 6.30 مساءً
الإعادة: 5.15 صباحًا - 11.15 صباحًا
القاهرة كابول
العرض: 7:45 مساء
الإعادة: 12:45 صباحا - 8:30 صباحا
وكل ما نفترق
العرض: 9:00 مساء
الإعادة: 6:30 صباحا - 10:00 صباحا
النمر
العرض: 10:15 مساء
الإعادة: 2:00 صباحا - 1:30 ظهرا
ضل راجل
العرض: 11:30 مساء
الإعادة: 4:00 صباحا - 4:45 مساء
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