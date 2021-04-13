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مواعيد مسلسلات قناة "ON" في رمضان 2021

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
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أعلنت قناة ON مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:


نجيب زاهي زركش

العرض: 6:30 مساء
الإعادة: 12:45 صباحا  -  7:15 صباحا


نسل الأغراب

العرض: 7:45 مساء
الإعادة: 4:30 صباحا  -  2:00 ظهرا


الاختيار 2

العرض: 9 مساء
الإعادة: 2 صباحا  -  3:30 ظهرا


وكل ما نفترق

العرض: 10:15 مساء
الإعادة: 8:30 صباحا


بين السما والأرض

العرض: 11:30 مساء
الإعادة: 6:00 صباحا  - 11:15 صباحا

Ahmed قام بالإرسال اليوم، الساعة 12:38 ص
مواعيد مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2021


أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:


أحسن أب

العرض: 6.30 مساءً
الإعادة: 5.15 صباحًا  -  11.15 صباحًا


القاهرة كابول

العرض: 7:45 مساء
الإعادة: 12:45 صباحا  -  8:30 صباحا


وكل ما نفترق

العرض: 9:00 مساء
الإعادة: 6:30 صباحا  -  10:00 صباحا


النمر

العرض: 10:15 مساء
الإعادة: 2:00 صباحا  -  1:30 ظهرا


ضل راجل

العرض: 11:30 مساء
الإعادة: 4:00 صباحا  -  4:45 مساء



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