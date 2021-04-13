مواعيد مسلسلات قناة "ON" في رمضان 2021









أعلنت قناة ON مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:









نجيب زاهي زركش





العرض: 6:30 مساء

الإعادة: 12:45 صباحا - 7:15 صباحا









نسل الأغراب





العرض: 7:45 مساء

الإعادة: 4:30 صباحا - 2:00 ظهرا









الاختيار 2





العرض: 9 مساء

الإعادة: 2 صباحا - 3:30 ظهرا









وكل ما نفترق





العرض: 10:15 مساء

الإعادة: 8:30 صباحا









بين السما والأرض





العرض: 11:30 مساء

الإعادة: 6:00 صباحا - 11:15 صباحا





Ahmed قام بالإرسال اليوم، الساعة 12:38 ص

مواعيد مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2021









أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:









أحسن أب





العرض: 6.30 مساءً

الإعادة: 5.15 صباحًا - 11.15 صباحًا









القاهرة كابول





العرض: 7:45 مساء

الإعادة: 12:45 صباحا - 8:30 صباحا









وكل ما نفترق





العرض: 9:00 مساء

الإعادة: 6:30 صباحا - 10:00 صباحا









النمر





العرض: 10:15 مساء

الإعادة: 2:00 صباحا - 1:30 ظهرا









ضل راجل





العرض: 11:30 مساء

الإعادة: 4:00 صباحا - 4:45 مساء











