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مواعيد مسلسلات قناة "dmc" في سباق دراما رمضان 2021
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:13 ص
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أعلنت قناة dmc مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:
موسى
العرض: 6:30 مساء
الإعادة: 11:30 مساء - 11:00 صباحا
لعبة نيوتن
العرض: 7:45 مساء
الإعادة: 2:00 صباحا - 10:00 صباحا
نجيب زاهي زركش
العرض: 9:00 مساء
الإعادة: 5:30 صباحا - 1:00 ظهرا
هجمة مرتدة
العرض: 10:15 مساء
الإعادة: 2:00 مساء
وكل ما نفترق
العرض: 12:45 صباحا
الإعادة: 6:30 صباحا
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