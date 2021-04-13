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مواعيد مسلسلات قناة "dmc" في سباق دراما رمضان 2021

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
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أعلنت قناة dmc مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:


موسى

العرض: 6:30 مساء
الإعادة: 11:30 مساء   -  11:00 صباحا


لعبة نيوتن

العرض: 7:45 مساء
الإعادة: 2:00 صباحا  -  10:00 صباحا


نجيب زاهي زركش

العرض: 9:00 مساء
الإعادة: 5:30 صباحا  -  1:00 ظهرا


هجمة مرتدة

العرض: 10:15 مساء
الإعادة: 2:00 مساء


وكل ما نفترق

العرض: 12:45 صباحا
الإعادة: 6:30 صباحا



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