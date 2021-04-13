مواعيد مسلسلات قناة "dmc" في سباق دراما رمضان 2021









أعلنت قناة dmc مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:









موسى





العرض: 6:30 مساء

الإعادة: 11:30 مساء - 11:00 صباحا









لعبة نيوتن





العرض: 7:45 مساء

الإعادة: 2:00 صباحا - 10:00 صباحا









نجيب زاهي زركش





العرض: 9:00 مساء

الإعادة: 5:30 صباحا - 1:00 ظهرا









هجمة مرتدة





العرض: 10:15 مساء

الإعادة: 2:00 مساء









وكل ما نفترق





العرض: 12:45 صباحا

الإعادة: 6:30 صباحا











