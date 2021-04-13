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بعد تصدره التريند.. أبرز ردود افعال الجمهور على الحلقة الأولى لـ"المداح"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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أشاد جمهور رواد التواصل الاجتماعي بالحلقة الأولى من مسلسل "المداح" عقب انتهاء عرضها على قناة النهار  وتصدرها التريند والذي يقوم ببطولته الفنان حماده هلال. 

وكانت من ابرز ردود الافعاال التي جاءت عن المسلسل :"من افضل الحلقات الاولى حتى الآن:  "صوت حمادة هلال في التواشيح جامج"، "دور مختلف ومنطقة جديدة عليه"، "جمال عبدالناصر welcome back"، "قفلة الحلقة قوية"، "يارب يفضل بنفس المستوى ".

 "النهاردة اول حلقة من مسلسل المداح ، حمادة هلال طالع شيخ عنده بصيرة من صغره و بيساعد الناس في دفع الاذى عنهم ، جاله تليفون ان في عروسة اول ما طلعت شقتها بدأت تصرخ و تقطع هدومها و محدش عارف يتعامل معاها لما وصل و قرأ عليها قرآن عرف ان معمولها سحر عشان جوزها يخاف منها و يسيبها و ان اللي عاملالها السحر ده و دفناه في تربة هي قريبتها اللي واقفة تهديها ، و قال كلمة صح جدا لجوزها لما عرف ،  قاله دايما الاذى بيجي من القريبين عشان هما اقرب ايد لينا و تقدر تطولنا  ..
المشهد ده الصناع قالولي انه حقيقي جدا و كمان بنشوفه بيتكرر كل يوم فحقيقي ربنا يؤذي المؤذي .

الجدير بالذكر أن مسلسل "المداح " بطوله حماده هلال ، نسرين طافش ، دنيا عبد العزيز ، احمد بدير ، محمد عز وتأليف امين جمال ووليد ابو المجد وإخراج احمد سمير فرج

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