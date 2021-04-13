أسامة ربيع: نبحث حاليًا تعريض جنوب قناة السويس من 250 لـ400 متر (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قد تستخدم أموال التعويضات التي ستحصل عليها من السفينة الجانحة في شراء معدات للهيئة، معقبًا: "بس احنا مش واقفين على أموال التعويضات".





وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن القناة احتفلت اليوم بضم كراكة مهاب مميش التي تعد من أكبر الكراكات في الشرق الأوسط، ونعمل على ضم 5 قاطرات خلال التفرة المقبلة.



