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أسامة ربيع: نبحث حاليًا تعريض جنوب قناة السويس من 250 لـ400 متر (فيديو)
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:46 ص
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قد تستخدم أموال التعويضات التي ستحصل عليها من السفينة الجانحة في شراء معدات للهيئة، معقبًا: "بس احنا مش واقفين على أموال التعويضات".
وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن القناة احتفلت اليوم بضم كراكة مهاب مميش التي تعد من أكبر الكراكات في الشرق الأوسط، ونعمل على ضم 5 قاطرات خلال التفرة المقبلة.
ولفت إلى أن القناة تبحث اليوم على شراء قاطرات بقوة شد تزيد عن 200 طن، لكي يكون لدين القدرة على الإنقاذ بصورة أكبر، ونبحث حاليًا على تعريض جنوب قناة السويس من 250 لـ400 متر، وخلال شهر ستكون هذه الدراسات تحولت إلى التنفيذ.
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