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الزمالك يطالب مجاهد بالاعتذار عن تصريحاته عقب أحداث قمة دوري 99

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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طالب بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك٬ أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة الاعتذار عن ما صرح به عقب أحداث قمة دوري الجمهورية مواليد 1999.

وكانت الساعات الماضية شهدت أحداثًا ساخنة، بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي، في قمة دوري الجمهورية، واحتفال الجانبين بالتتويج باللقب، ليفاجئهما اتحاد الكرة بقرار إقامة مباراة فاصلة لحسم بطل الدوري.

وأوضح بدر حامد في تصريحات تليفزيونية عبر البريمو، أنه تفاجأ بالأحداث التي وقعت عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يتسلم اللائحة الجديدة من اتحاد الكرة، وعليه فإنه يجب أن تطبق اللائحة القديمة.

وتابع، "المواجهات المباشرة ليس لها محل من الإعراب لأن الدوري من دور واحد، وإقامة مباراة فاصلة بين الأهلى والزمالك خارج السياق".

واستكمل، "إذا كان اتحاد الكرة يريد منح اللقب للنادي الأهلي فليتفضلوا ولن نلعب اللقاء الفاصل، وأحمد مجاهد أخطأ بتأكيد أن هذه البطولة ليس لها قيمة وأتمنى أن يعتذر بعد تصريحاته".

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