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تعرف على مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 عبر قناة ON

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:52 ص
مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2
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مسلسل الاختيار 2 .. حقق الاختيار 1 ، الذي جسد ملحمة كمين "البرث" التي تعود لعام 2017 والتي توفي خلالها القائد أحمد منسي وغالبية جنود الكمين نجاحا كبيراً.

مسلسل الاختيار 2

وأعلن منتجو هذا العمل الكبير عن نيتهم في تقديم مسلسل الاختيار 2 ما زاد رغبة الجمهور في متابعة هذا العمل الكبير ومشاهدته، آملين أن يكون على قدر الجزء الأول.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى

وتنطلق أولى مسلسل الاختيار 2 بعد قليل، حيث أعلنت مجموعة قنوات أون عن بث هذا العمل الكبير عبر فضائيتها، كما تم نشر البرومو الخاص بالمسلسل.

أبطال مسلسل الاختيار 2

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 النجمين الكبيرين الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ما يزيد من نسب مشاهدة العمل المذاع عبر أون خلال رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ملحمة جديدة

ويعتبر مسلسل الاختيار 2 من أهم الأعمال الدرامية التي ستقدم خلال رمضان 2021، وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه مسلسل الاختيار الجزء الأول، والذي قام ببطولته أمير كرارة.

عرض مسلسل الاختيار 2

وتذاع أولى حلقات مسلسل الاختيار 2 ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المقدمة خلال رمضان 2021، مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة أون الفضائية.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 على أون إي

ومن المقرر أن يذاع مسلسل الاختيار 2 الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي يوميا طوال شهر رمضان 2021 في تمام التاسعة مساءً عبر قنوات أون إي.

إعادة حلقات مسلسل الاختيار 2

وتعاد حلقات مسلسل الاختيار 2 في أكثر من موعد، أولهما الساعة الـ2 صباحاً، بينما تعاد الحلقة للمرة الثانية في الـ3 والنصف مساءً طوال الشهر الكريم.

مسلسل الاختيار 2 ونجومه 

ويعد مسلسل الاختيار 2 من الأعمال الدرامية التي تأخذ طابعا وطنيا، ويجسد دور البطولة بها كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، إلى جانب كوكبة من النجوم، على رأسهم نضال الشافعي وإياد نصار ومن إخراج بيتر ميمي، الذي أخرج الجزء الأول.

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