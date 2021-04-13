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5 قواعد لتحضير الطعام بطريقة صحيحة في رمضان (إنفوجراف)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:16 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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قدمت وزارة الصحة والسكان، 5 قواعد أساسية يجب اتباعها لإعداد الطعام بطريقة صحية، بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم اعاده الله على الشعب والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال أحد المنشورات التوعوية التي تنشرها الوزارة على صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتضمنت القواعد الأساسية في إعداد الطعام التالي:
- احفظ الطعام في درجات حرارة مناسبة.

- افصل الطعام النيء عن المطبوخ.

- استعمل مياه من مصدر أمن.

- حافظ على نظافة الطعام.

- قم بطهي الطعام جيدا.
5 قواعد لتحضير الطعام بطريقة صحيحة في رمضان (إنفوجراف)
5 قواعد لتحضير الطعام بطريقة صحيحة في رمضان (إنفوجراف)

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شهر رمضان تحضير الطعام الفجر

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