صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

تدرس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على خلفية أحداث مباراة قمة دوري الجمهورية مواليد 1999، بعد انتشار الفيديو المسيء للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح بدر حامد٬ رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك٬ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أن الإدارة فتحت تحقيقًا مع إمام عاشور، قبل إصدار أي قرار ضد اللاعب، مشيرًا إلى أن أي لاعب يخرج عن النص سيتم معاقبته.





وأشار إلى أن دوري شباب 1999، تقرر استكماله بعدما أصر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على استكماله قبل خوض منافسات أولمبياد طوكيو.





وكشف حامد أنه تم عقد اجتماعًا مع إدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، لبحث أمر المباراة الفاصلة، موضحاً أنه ينتظر قرار اللجنة فى خوض اللقاء من عدمه وأنه يحترم أي قرار ستتخذه الإدارة.



