Advertisements

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
تدرس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على خلفية أحداث مباراة قمة دوري الجمهورية مواليد 1999، بعد انتشار الفيديو المسيء للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بدر حامد٬ رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك٬ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أن الإدارة فتحت تحقيقًا مع إمام عاشور، قبل إصدار أي قرار ضد اللاعب، مشيرًا إلى أن أي لاعب يخرج عن النص سيتم معاقبته.

وأشار إلى أن دوري شباب 1999، تقرر استكماله بعدما أصر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على استكماله قبل خوض منافسات أولمبياد طوكيو.

وكشف حامد أنه تم عقد اجتماعًا مع إدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، لبحث أمر المباراة الفاصلة، موضحاً أنه ينتظر قرار اللجنة فى خوض اللقاء من عدمه وأنه يحترم أي قرار ستتخذه الإدارة.

أخبار تهمك

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يطالب مجاهد بالاعتذار عن تصريحاته عقب أحداث قمة دوري 99

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري تحذر من شرب عرق السوس في رمضان

منذ ساعة الا ربع

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نيمار يُحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعة و نصف

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

فاسكيز ودياز يحسمان مصيرهما مع ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ ساعة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

01:34 ص

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

01:05 ص

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة