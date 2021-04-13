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دينا فؤاد: شخصيتي في "اللي ملوش كبير" بنت بلد وجدعة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بمشاركتها فى مسلسل "اللى مالوش كبير"، الذى يعرض فى السباق الرمضاني الحالي، ومن بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والنجم أحمد العوضي.


وأضافت الفنانة دينا فؤاد، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc، أنها تراهن على شخصية قدرية، التى تجسدها فى "اللى ملوش كبير"، واصفة إياها ببنت البلد الجدعة.

كما أشارت إلى أنها تهتم فى اختيارها بتقديم أنماط شخصية مختلفة غير متكررة، وشكل جديد ومختلف سواء على مستوى الأداء الذى يأتي بجوانب جديدة لشخصية العمل.

وأوضحت دينا فؤاد أنها من خلال الأحداث تتمرد على جميع الشخصيات التي قدمتها من قبل، فتظهر في صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ"الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها.

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