خبير لوائح: اتحاد الكرة يدار بعشوائية وإمام عاشور يشعر باضطهاد الزمالك

علق طلال عبد اللطيف٬ خبير اللوائح الرياضية، على الأحداث التي شهدها الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الماضية، بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي، في قمة دوري الجمهورية مواليد 1999، حيث اعتبر كلا منهما نفسه بطلًا للمسابقة، ليتخذ اتحاد الكرة قرارًا بإقامة مباراة فاصلة من أجل تحديد هوية صاحب اللقب.





وأشار عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أن اتحاد الكرة المصري يدار بطريقة عشوائية برئاسة أحمد مجاهد، وأنه لا يجوز أن يدير الأمور شخص واحد فقط.





وتابع، "شعور إمام عاشور بالظلم من جانب قرارات اتحاد الكرة، هو ما دفعه لفعل مثل هذه الأشياء، حيث خرج عن شعوره لإحساسه باضطهاد ناديه".





واستكمل، "الحكم لم يكتب في تقريره واقعة إمام عاشور، هو بالفعل تصرف مشين ونحن ضد إهانة الرموز ولكنه كان خارج الملعب".



