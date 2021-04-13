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موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:21 ص
موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021
موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021
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موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021

يتساءل الكثيرون عن موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 حيث يعتاد البعض على السهر في هذا الشهر الكريم لتناول السحور، وصلاة الفجر.

البحث على موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021

وزاد البحث عن موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 والذي بدأ الثلاثء الموافق الـ13 من أبريل، إلى جانب مواعيد الإمساك عن الطعام.

موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 في القاهرة

ويختلف موعد آذان الفجر من محافظة إلى أخرى، ويكون موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 في مدينة القاهرة، في تمام الـ4:06 صباحاً.

موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 والحسابات الفلكية

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون 30 يومًا، وأن عدد ساعات الصوم أول أيام الشهر الكريم والذى ستكون 14 ساعة و41 دقيقة حسب توقيت مصر، وأن عدد ساعات الصوم في يوم الأربعاء 12 مايو 2021 والموافق 30 رمضان هو 15 ساعة و35 دقيقة.

موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 والتهنئة

من جانبه بعث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 المبارك

وهنأ فضيلته السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول الشهر الكريم داعيًا الله سبحانه أن يوفقه لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، ويوفقه للرشد والخير للبلاد شعبا وحكومة.

موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 وتهنئة شوقي علام

وقال شوقي علام، إن شهر رمضان الكريم من الأشهر العزيزة على الله سبحانه وتعالى والتي تغفر فيها الذنوب ويُعتق الإنسان فيها من النار.

موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 وخير الشهر الكريم

وأوضح مفتي الديار أن رمضان من أوله إلى آخره هو شهر النفحات الربانية والمنح الإلهية؛ التي تتنزل على أبناء آدم، ويعم السلام والوئام وتسود السكينة والهدوء في هذا الشهر الكريم.

موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021

رصدنا لحضراتكم عبر موقعكم بوابة الفجر الإلكترونية موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021 طالبين من المولى عز وجل أن يرزقكم الخير الوفير في هذا الشهر الطيب المبارك.

موعد آذان الفجر في أول أيام رمضان 2021


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