روجينا تتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقات مسلسل "بنت السلطان"





وعبرت روجينا عن سعادتها بتصدرها التريند، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





يذكر أن مسلسل "بنت السلطان"، من بطولة الفنانة روجينا، وباسم سمرة، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا ، أحمد مجدي، وعدد آخر من النجوم. ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



تصدرت الفنانة روجينا، تريند تويتر بعد عرض أولي حلقاتها من مسلسل بنت السلطان “كان ياما كان”، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لها.