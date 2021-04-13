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بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
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استعان الفنان محمد رمضان، بأحد مشاهده التمثيلية للرد على الإعلامي عمرو أديب بعد تهديد الأخير له أول امس على الهواء.

ونشر رمضان المقطع الذي قام بتركيب صوت عمرو أديب عليه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتفاعل العديد من الجمهور مع الفيديو وقاموا بتداوله على نطاق واسع.

كان أديب، توعد محمد رمضان عبر برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، قائلًا له: "الإنسان المتربي نعمة.. ولو الانسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه".

وتابع "فيه ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة.. معنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب ومش هدخل في سجال قليل الأدب ولكن لو محدش رباك أنا هربيك".

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محمد رمضان فنان عمرو اديب

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