بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)





استعان الفنان محمد رمضان، بأحد مشاهده التمثيلية للرد على الإعلامي عمرو أديب بعد تهديد الأخير له أول امس على الهواء.





ونشر رمضان المقطع الذي قام بتركيب صوت عمرو أديب عليه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وتفاعل العديد من الجمهور مع الفيديو وقاموا بتداوله على نطاق واسع.



