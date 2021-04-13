محافظ أسيوط: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد.. وافتتاح مشروعات ضخمة قريبًا

تشغيل مشروعي الصرف الصحي بمركزي منفلوط وديروط الشهر المقبل





قرى أسيوط شهدت نقلة تنموية بدعم الرئيس في مشروع حياة كريمة





قدم الكاتب الصحفي مساعد الليثي رئيس تحرير مجلة الحدث الاقتصادي، واجب العزاء للواء عصام سعد محافظ أسيوط في وفاة السيدة قرينته بمكتبه بديوان عام المحافظة، وخلال اللقاء تحدث السيد المحافظ عن بعض المشروعات التي تم انجازها خلال الفترة الماضية في شتى ربوع المحافظة.





وأكد اللواء محافظ أسيوط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، موضحًا أنه يقدم كل الدعم للنهوض بالإقليم، مشيرا إلى أنه بدعم الرئيس السيسي حدثت نقلة نوعية شعر بها كافة المواطنين في تنمية القرى الأكثر احتياجا من خلال مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري.





وأضاف "سعد" أن محافظة أسيوط حصلت على نصيب الأسد فيما يخص عدد القرى التي تضمنها مشروع حياة كريمة، مشيرا إلى أن حوالي ١٥٠ قرية من قرى المحافظة استفادت ودخلت ضمن مشروع حياة كريمة، منوها إلى أن تلك القرى شهدت تطويرا شاملا في ملفات الطرق والبنية التحتية والأبنية التعليمية والخدمات الصحية والمستشفيات، وإعادة بناء منازل المواطنين وتوصيل المرافق ومراكز الشباب وتقديم الخدمات المختلفة.





وعن المشروعات التي سيتم افتتاحها قريبًا، أكد محافظ أسيوط، أنه سيتم خلال شهر من الأن افتتاح وتشغيل مشروعي الصرف الصحي بمركزي منفلوط وديروط، موضحا أنه تم بذل مجهودات ضخمة للإنتهاء من المشروعين الذي بدأ العمل بهما منذ عام ١٩٩٧، مشيرا إلى أنه سيتم رصف كل الطرق بالمركزين بعد افتتاح مشروعي الصرف الصحي والانتهاء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالمركزين.





وأوضح "سعد" أنه يقدر طلبات المواطنين بسرعة رصف الطرق ولكنه طالبهم بالصبر لحين الانتهاء من مشروعات الصرف والغاز الطبيعي حتى لا يتم إهدار المال العام، موضحا أن المواطنين رحبوا بهذا الطرح أثناء لقاءه معهم في مركز منفلوط واختاروا توصيل الغاز الطبيعي أولا، مشيرا إلى أنه لن يقبل بإهدار المال العام برصف طرق سيتم تكسيرها بعد شهور قليلة لتوصيل الغاز الطبيعي.



