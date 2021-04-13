استدراج سهر الصايغ وتخديرها في الحلقة الأولى من "الطاووس"





عرضت قناة " النهار " منذ قليل أولي حلقات مسلسل "الطاووس " للفنان جمال سليمان وسهر الصايغ.





بدأت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل "الطاووس " بظهور الفنان جمال سليمان والذي يجسد شخصيه محامي يسعي لرفع قضيه تعويض لعامل تعرض لحادث بمصنع مواد غذائيه ، كما تظهر الفنانه سهر الصايغ والتي تجسد شخصيه امنيه بدور عامله نظافه تسعي لفرصه عمل أخري لمده شهر بالساحل الشمالي تجعلها تمكنها من دفع مصاريف جامعتها وتنفق علي والدها





يظهر الفنان خالد عليش والذي يجسد شخصيه " فيجو" والذي يقوم بدور سائق توكتوك تجمعه علاقه رومانسيه بسهر الصايغ ويرفض سفرها للعمل بالساحل الشمالي.





تظهر الفنانو هبد عبد الغني والتي تجسد شخصيه سميه اخت الفنانه سهر الصايغ وتنصحها بعدم السفر وترك خطيبها الذي يقوم بدوره خالد عليش.





تنتهي أحداث أولي حلقات المسلسل بمشهد الفرح الذي يجمع بين فرح الزاهد وميدو عادل ، حيث تظهر امنيه التي تقوم بدورها سهر الصايغ وتقوم باخذ صوره سيلفي من امام الفرح ليلتفت إليها اربع شباب يكونوا متواجدين بالفرح فيقوم أحد منهم بالتقاط الموبايل الخاص بها ويضغط عليها ان تشرب عصير به ماده مخدره ليقوموا باستدراجها بالشاليه لاغتصابها





الجدير بالذكر ان مسلسل " الطاووس" بطوله سهر الصايغ ، جمال سليمان ، سميحه ايوب ، فرح الزاهد ، مهند حسني ، خالد عليش ، احمد أمام ، عابد عناني واخراج روؤف عبد العزيز.







