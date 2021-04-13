Advertisements

استدراج سهر الصايغ وتخديرها في الحلقة الأولى من "الطاووس"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements

عرضت قناة " النهار " منذ قليل أولي حلقات  مسلسل "الطاووس " للفنان جمال سليمان وسهر الصايغ.

بدأت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل "الطاووس " بظهور الفنان جمال سليمان والذي يجسد شخصيه محامي يسعي لرفع قضيه تعويض لعامل تعرض لحادث بمصنع مواد غذائيه ، كما تظهر الفنانه سهر الصايغ والتي تجسد شخصيه امنيه بدور عامله نظافه تسعي لفرصه عمل أخري لمده شهر بالساحل الشمالي تجعلها تمكنها من دفع مصاريف جامعتها وتنفق علي والدها 

يظهر الفنان خالد عليش والذي يجسد شخصيه " فيجو" والذي يقوم بدور سائق توكتوك تجمعه علاقه رومانسيه بسهر الصايغ ويرفض سفرها للعمل بالساحل الشمالي. 

تظهر الفنانو هبد عبد الغني والتي تجسد شخصيه سميه اخت الفنانه سهر الصايغ وتنصحها بعدم السفر وترك خطيبها الذي يقوم بدوره خالد عليش. 

تنتهي أحداث أولي حلقات المسلسل بمشهد الفرح الذي يجمع بين فرح الزاهد وميدو عادل ، حيث تظهر امنيه التي تقوم بدورها سهر الصايغ وتقوم باخذ صوره سيلفي من امام الفرح ليلتفت إليها اربع شباب يكونوا متواجدين بالفرح فيقوم أحد منهم بالتقاط الموبايل الخاص بها ويضغط عليها ان تشرب عصير به ماده مخدره ليقوموا باستدراجها بالشاليه لاغتصابها

الجدير بالذكر ان  مسلسل " الطاووس" بطوله سهر الصايغ ، جمال سليمان ، سميحه ايوب ، فرح الزاهد ، مهند حسني ، خالد عليش ، احمد أمام ، عابد عناني واخراج روؤف عبد العزيز.


أخبار تهمك

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تصدره التريند.. أبرز ردود افعال الجمهور على الحلقة الأولى لـ"المداح"

منذ ساعة و 21 دقيقة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يطلب بيدري من برشلونة

منذ ساعة

فاسكيز ودياز يحسمان مصيرهما مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

نيمار يُحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ ساعتين

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

01:34 ص

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

08:31 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة