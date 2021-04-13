Advertisements

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
تحدث أحد المصادر في الزمالك عن كواليس ما بدر من إمام عاشور نجم الفريق بشأن واقعة قيامه بالهجوم على رموز الأهلي في الآونة الأخيرة.

ونشبت أزمة كبيرة بطلها إمام عاشور وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهاجم رموز الأهلي داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة.

وأوضح المصدر أن عاشور كشف لمسئولي الزمالك عن تعرضه لمضايقات بالجملة وإهانة طوال المبلراة من بعض الجماهير التي كانت موجودة لكنه لم يرد عليهم ولم يخرج منه أي رد فعل تجاههم.

وأفاد المصدر بأن عاشور أبدى اندهاشه من إحالته إلى لجنة الانضباط من جانب اتحاد كرة القدم المصري لأن الواقعة تمت في غرفة خلع ملابس الزمالك ولم يقوموا بالاشتباك أو الاحتكاك مع أي من مسئولي الأهلي الذين كانوا متواجدين في الملعب.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بإعادة إمام عاشور إلى التدريبات الجماعية اليوم بعد العفو عنه عقب العقوبة التي تعرض لها في وقت سابق.

وعلى صعيد آخر، ستقوم اللجنة القانونية في الأهلي بعقد اجتماعًا في الوقت الحالي لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب التي أقيمت أمس في ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة القانونية في القلعة الحمراء بدراسة كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد كرة القدم بالإضافة إلى اللوائح المنظمة للبطولات قبل بحث قرار الاتحاد الأخير بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الشباب عقب تساوي الفريقين في عدد النقاط.

وستقوم اللجنة القانونية برفع تقريرها إلى لجنة التخطيط لكرة القدم وإخطار محمود الخطيب رئيس الأهلي بما انتهت إليه وذلك تمهيدًا لحسم الجدل الذي أثير لتحديد بطل مسابقة 1999.

أخبار تهمك

نيمار يُحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ ساعة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ 35 دقيقة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يطالب مجاهد بالاعتذار عن تصريحاته عقب أحداث قمة دوري 99

منذ ساعة و 18 دقيقة

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ نصف ساعة

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ أقل من ساعتين

فاسكيز ودياز يحسمان مصيرهما مع ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري تحذر من شرب عرق السوس في رمضان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

01:34 ص

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

01:05 ص

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة