كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

تحدث أحد المصادر في الزمالك عن كواليس ما بدر من إمام عاشور نجم الفريق بشأن واقعة قيامه بالهجوم على رموز الأهلي في الآونة الأخيرة.





ونشبت أزمة كبيرة بطلها إمام عاش ور وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهاجم رموز الأهلي داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة.





وأوضح المصدر أن عاشور كشف لمسئولي الزمالك عن تعرضه لمضايقات بالجملة وإهانة طوال المبلراة من بعض الجماهير التي كانت موجودة لكنه لم يرد عليهم ولم يخرج منه أي رد فعل تجاههم.





وأفاد المصدر بأن عاشور أبدى اندهاشه من إحالته إلى لجنة الانضباط من جانب اتحاد كرة القدم المصري لأن الواقعة تمت في غرفة خلع ملابس الزمالك ولم يقوموا بالاشتباك أو الاحتكاك مع أي من مسئولي الأهلي الذين كانوا متواجدين في الملعب.





وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بإعادة إمام عاشور إلى التدريبات الجماعية اليوم بعد العفو عنه عقب العقوبة التي تعرض لها في وقت سابق.





وعلى صعيد آخر، ستقوم اللجنة القانونية في الأهلي بعقد اجتماعًا في الوقت الحالي لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب التي أقيمت أمس في ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.





ومن المقرر أن تقوم اللجنة القانونية في القلعة الحمراء بدراسة كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد كرة القدم بالإضافة إلى اللوائح المنظمة للبطولات قبل بحث قرار الاتحاد الأخير بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الشباب عقب تساوي الفريقين في عدد النقاط.





وستقوم اللجنة القانونية برفع تقريرها إلى لجنة التخطيط لكرة القدم وإخطار محمود الخطيب رئيس الأهلي بما انتهت إليه وذلك تمهيدًا لحسم الجدل الذي أثير لتحديد بطل مسابقة 1999.



