ديمبيلي يعلق على مستقبله مع برشلونة

علق جناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة، على مستقبله مع العملاق الكتالوني وكشف حقيقة وجود تواصل من قبل الإدارة للتوقيع على عقد جديد.





ومن المقرر أن ينتهي عثمان ديمبلي مع برشلونة في يونيو 2022، في ظل وجود العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع الفرنسي على رأسها تشيلسي، ليفربول وباريس سان جيرمان.





وتحدث ديمبلي عن الأمر في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس"، قائلًا: "لا يزال أمامي عام واحد متبقي في عقدي مع برشلونة".





وأكمل: "لم يتحدث معي أي شخص من الإدارة الجديدة جوان لابورتا، لكنني سعيد وأشعر بالرضا عن أدائي مع الفريق".





وأتم: "لا أعرف لابورتا جيدًا، لكنه قريبًا للغاية من اللاعبين، لننتظر الأسابيع المقبلة ولنرى ماذا سيحدث".



