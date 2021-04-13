تقارير.. الهلال السوداني يفاوض نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية سودانية، عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





ونقلًا عن موقع "كفرووتر" السوداني، فإن نادي الهلال دخل في مفاوضات جادة مع لاعب الزمالك فرجاني الساسي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابع الموقع، أن فرجاني ساسي كان قريبًا من اللعب للهلال في الفترة الماضية، إلا أن الفريق السوداني فضل عليه اللاعب أنداي.





وأشار الموقع، أنه يتوقع أن يصل فرجاني ساسي إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة لإكمال التفاوض مع الأزرق.



