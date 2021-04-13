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ليفربول يطلب بيدري من برشلونة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، ان نادي ليفربول يريد ضم لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نادي ليفربول يريد الحصول على خدمات الشاب بيدري غونزاليس، لاعب برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت: ان بيدري نال استحسان المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الريدز، بعد ظهوره بشكل مميز مع البارسا منذ بداية الموسم الحالي.

وأوضحت: ان اللاعب الشاب انتقل إلي برشلونة في صيف عام 2019 مقابل 5 ملايين يورو، من لاس بالماس، ولكنه استمر مع الأخير موسم اخر حتي صيف 2020، لينتقل إلي البلوغرانا.

واختتمت: ان خوان لابورتا رئيس النادي لن يسمح له بالرحيل، بعدما نال إعجابه في المباريات التي خاضها مع الفريق الكتالوني.

ويمتلك بيدري شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو، وتلقي عرضًا من بايرن ميونخ الصيف الماضي بقيمة 40 مليون يورو، ولكن البارسا رفض العرض.

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