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موسيماني يوعد سعد سمير بالمشاركة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:51 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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قام الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بوعد المدافع سعد سمير بالمشاركة خلال مباراة النصر في كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النصر في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، يوم الأربعاء المقبل في التاسعة والنصف مساءً، على ملعب الأهلي وي السلام.

وكشف مصدر مسؤول في الجهاز الفني، ان موسيماني تحدث مع سعد سمير ووعده باللعب في مباراة النصر بالكأس.

ويعاني المارد الأحمر من الإصابات في خط الدفاع، ويريد تجهيز الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة ليكونا جاهزين للمشاركة في المباريات.

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