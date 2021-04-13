لحظات رعب وقلق.. تعرف على أحداث الحلقة الأولى من "بين السماء والأرض"













بدأت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل "بين السماء والأرض"، والتى حملت اسم "أحضنوا الأيام"، وكان المشهد الأول فى أحداث المسلسل ظهور أبطاله داخل اسانسير معطل ويحاولوا الاستنجاد.يبدأ أبطال مسلسل "بين السماء والأرض"، بالتعرف على بعضهم البعض، والأسباب التى ذهبوا من أجلها إلى العمارة، ويدخل بعضهم في حالة خوف وتوتر بسبب استمرار تعطل الأسانسير.بينما البعض الآخر يتشاجر، وفي نهاية العمل تعاد الأحداث بطريقة الفلاش باك ليريك أسباب قدوم كل شخص فى الأسانسير إلى العمارة.المسلسل مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.والقصة العمل مأخوذة عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.