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"الزراعة" تناشد المواطنين بعدم تخزين السلع في رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:23 ص
محمد القرش متحدث وزارة الزراعة
محمد القرش متحدث وزارة الزراعة
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قال محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة مهتمة بتوفير السلع بشكل كبير للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن وزراة التموين تقوم بدور كبير في تنظيم الاسواق الداخلية وتجهيزها من أجل الشهر الكريم.

وأكد القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج الافوكاتو، على فضائية الشمس تقديم الدكتور أيمن عطا الله ان يوجد أكثر من 413 منفذ على مستوى انحاء الجمهورية، حتى المحافظات الحدودية والمناطق النائية يتم توفير مراكز متنقلة بها، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير التخفيضات على كافة الاسعار بنسبة تتراوح بين 25 الي 40 % وفقا لنوع المنتج.

وأشار إلى أنه وفقا لتعليمات وزير الزراعة للادارات المعنية داخل المنافذ، يتم العمل على زيادة الإنتاج والمعروض للإيفاء باحتياجات المواطنين.

وناشد القرش، المواطنين بعدم تكديس السلع أو احتكارها والاكتفاء بالشراء على قدر الحاجة، مؤكدا أن السلع متاحة بشكل مستمر فليس هناك حاجة لتكثيف الشراء والتخزين.

وأوضح أنه هناك تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة وعدد الوزرات مثل التموين والصحة والداخلية لتنظيم عملية الشراء، إلى جانب المنافذ الوطنية والجهات الأخرى من أجل ضمان الرقابة لضمان وسلامة جودة المعروض.

وأضاف القرش أن دور وزارة الزراعة الرقابي يتمثل في تشكيل لجان بشكل دائم ومعتاد بها طرف تابع للوزارة عضو في لجنة الخدمات البيطرية والمعنية بعملية الفحص فيما يخص البروتين الحيواني، إلى جانب ممثلين من وزارتي الصحة والتموين وعدد من الجهات المعنية بالأمر.

وقال إن مصر تكتفي ذاتيا فيما تقدمه من منتجات الألبان والتي وصل عددها إلى 200 مركز في ضوء مبادرة الرئيس التي تعمل على مساعدة مراكز تجميع الالبان وزيادتها، وتوفير التكلفة المطلوبة لي جانب منح هذه الامراكز لشهادة معتمدة مطابقة للمعايير الدولية مجانا، والتي تبلغ تكلفتها 50 ألف جنيها.

وأكد أن مشروع الدلتا الجديد هو واحد من اهم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية خلال الـ 60 سنة، لانه يستهدف اكثر من مليون فدان في خلال عامين.

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وزارة الزراعة محمد القرش تجميع الألبان بوابة الفجر الفجر

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