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أستاذ امراض باطنة: لقاح كورونا ليس من مفطرات الصيام

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 02:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
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قال الدكتور طارق يوسف، أستاذ الأمراض الباطنة، إن اللقاح الخاص بفيروس كورونا ليس من مفطرات الصيام.

وأضاف "يوسف" في مداخلة هاتفية لبرنامج، الأفوكاتو تقديم أيمن عطا الله، على قناة الشمس، أن مريض كورونا لا يجوز له الصيام، حيث إنه سيتطلب رعاية خاصة، وتناول الدواء في أوقات مختلفة على مدار اليوم، إلى جانب أهمية تناول كميات كثيرة من المياه بسبب الشعور الدائم بالجفاف في الحلق.

وأشار إلى أن أعراض الإصابة بالفيروس باتت مختفلة قليلا عما كانت في بداية ظهوره، فلا بد من الرجوع إلى الطبيب، مضيفا: إذا لم تظهر أعراض على المخالطين لمصاب كورونا بعد إجراء التحاليل فيسيطيع الصيام بشكل طبيعي.

وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأكثر عرضة للمرض مثل الكادر الطبي أو من يتطلب منه العمل الاختلاط بالكثيرين هم الأولى بتلقي اللقاح، مؤكدا أنه ليس هناك أي امراض معينة تمنع تلقي اللقاح، الا اذا كان المريض يتلقى أقراص سيولة أو ضد التجلط فلابد من الرجوع للطبيب المعالج.

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