مع اقتراب مشاركته أساسيًا.. ماذا قدم علي لطفي أمام الزمالك؟

فرصة ذهبية ذات حدين تنتظر علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إصابة زميله محمد الشناوي، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





سيلجأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدفع بعلي لطفي في حراسة مرمى الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك، بالدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، بدلاً من محمد الشناوي المصاب.





وفي حال تم إشراك علي لطفي في مباراة القمة، ستكون المرة الأولى له التي يظهر فيها أمام الزمالك بقميص الأهلي، ولكنها ستكون سلاح ذو حدين، إما أن ترفعه عاليًا إذا قدم أداءًا مميزًا، أو العكس، فجميعنا يعلم أن مباريات الديربي يولد فيها النجوم.





علي لطفي واجه الزمالك من قبل بقميص إنبي، حيث شارك في 8 مباريات أمام الأبيض، فاز فريقه في 3 لقاءات، وخسر في مثلهم، وتعادل في لقائين، حيث تلقت شباك حارس الأهلي الحالي 7 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.





جدير بالذكر أن علي لطفي انتقل إلى صفوف النادي الأهلي، في انتقالات يناير عام 2018، قادمًا من نادي إنبي.



