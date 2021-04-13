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ميسي يُفسد مفاوضات باريس سان جيرمان مع نيمار

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي فرنسي، عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي باريس سان جيرمان مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لتمديد عقده داخل حديقة الأمراء.

تطورات مفاوضات مسؤولي باريس سان جيرمان لتمديد عقد نيمار دا سيلفا
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان أوقف مفاوضاته مع الباريسي، بعدما كانت المفاوضات تسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي ضغط على نيمار الذي كان قريبا من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، مؤكدة أن النجم البرازيلي قد يعود إلى برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة، لاسيما بعد رغبة النجم الأرجنتيني في مجاورته في كامب نو من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن وصول خوان لابورتا، لرئاسة نادي برشلونة، يوحي بأن عملية عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى كامب نو ممكنة.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، يرغب بشكل واضح في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد.

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