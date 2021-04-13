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هادي خفاجة لـ"الفجر الفني": ردود الأفعال بعد عرض الحلقة الأولى من "المداح" فرحتني.. والمسلسل مليان أكشن

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:45 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يشارك الفنان هادي خفاجة، في السباق الرمضاني 2021 من خلال مسلسل " المداح" للنجم حمادة هلال.


وقال هادي خفاجه تصريح خاص لـ" الفجر الفني": إن المسلسل على مدار حلقاته سيشهد صراعات بينه وبين حمادة حلال حيث يجسد دور الأخ الأصغر للأخير ودائما يشعر بكراهيته وعدم اعترافه به كأخ لانه ليس أخ شقيق ووالده قد عثر عليه وهو طفل صغير ويسعي لتصيد الأخطاء له ولإيقاعه في عده ازمات .

واضاف :" كلنا متفقين علي أن العمل إهداء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإننا بنقدم حاجه تليق بالأمة الإسلامية.. والحمد لله ردود الأفعال كانت حلوه جدا لاننا بنقدم حاجه جديده ومختلفة.. لون جديد تماما عن كل الممثلين  وعلي رأسنا الفنان حماده هلال. 

وأعرب عن سعادته الكبيره بالتعاون مع الفنان حماده هلال والمخرج أحمد سمير فرج قائلا: "مبسوط بالشغل مع الفنان الخلوق ابن الاصول حماده هلال وكاميرا المخرج احمد سمير فرج، لافتا إلي أنه تم ترشيحه من خلال المخرج احمد سمير فرج .

وكشف الفنان هادي خفاجه عن أن المسلسل به عدد كبير من المشاهد الصعبة والأكشن.

الجدير بالذكر أن المسلسل من بطوله الفنان حماده هلال ، نسرين طافش ، احمد بدير ، حنان سليمان ، دنيا عبد العزيز ، محمد عز ، هادي خفاجه ومن تأليف امين جمال ووليد ابو المجد وإخراج احمد سمير فرج.


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هادي خفاجة مسلسل المداح

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