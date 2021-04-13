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وقوع جريمة غامضة.. وياسر جلال يساعد زوجته بسبب مرضها في "ضل راجل"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 03:56 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال بجثة ملقاة على الأرض بأحد الشوارع يجتمع حولها رجال الشرطة والإسعاف دون الكشف عن تفاصيل الجريمة ومرتكبها.


ثم ينتقل المخرج أحمد صالح لمشهد قبل ٢٥ ساعة للنجم ياسر جلال يمارس فيه الرياضة ويظهر فيه جانب من حياته اليومية وأسرته البسيطة المكونة من زوجته نرمين الفقى وابنتيه وحماته إنعام سالوسة.


وتكشف الأحداث عن مهنة ياسر جلال، ضمن الأحداث، إذ يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى المدارس صباحًا وسائق تاكسى فى المساء، وظهرت نرمين الفقى قعيدة على كرسى متحرك فى ظهور مختلف لها.


ويساعد ياسر جلال زوجته نرمين الفقى فى شئون البيت لظروف مرضها ولحبه لها، وخلال تسوقه لإحضار لوازم البيت وتطلب ابنته "رنا رئيس" الذهاب لعيد ميلاد صديقته ولكنه يرفض ونهاية الأحداث يوافق ويذهبها لمكان العيد ميلاد ويغادر ليعود بعد ساعات للبحث عليها.


 مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.


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